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Кандидат от партии «Новые люди» в Пензе призвала упростить выделение земли для многодетных семей

Представитель партии «Новые люди» Анна Рудакова обратилась к врио губернатора Пензенской области Олегу Мельниченко с предложением изменить федеральный закон по распределению гектаров земли для многодетных семей.

«Когда семьи с тремя и более детьми обращаются по этому вопросу, их обязывают предоставить документы, доказывающие, что они - малоимущие и нуждающиеся. Только в этом случае их могут поставить на очередь для получения земельного участка. Так быть не должно!», - прокомментировала Анна Рудакова ситуацию в регионе.

Сегодня в Пензенской области почти невозможно получить гектар земли по программе президента из-за большого количества бюрократических проволочек. Предложения Новых людей помогут значительно улучшить демографическую ситуацию, уменьшить перенаселение крупных городов и обескровливание деревень. Инициатива по праву может претендовать на статус новой национальной идеи.

По закону многодетные семьи действительно могут рассчитывать на государственную поддержку. Проблема в том, что у каждого региона свой порядок предоставления субсидий. Требования достаточно размытые, и это затрудняет получение земельных наделов. Множество нюансов: площадь имеющегося жилья, статус семьи, пакет документов, соотношение общих и усыновлённых детей. Анна отмечает, что одной семье отказали из-за 12 «лишних» квадратных сантиметров в ипотечной квартире!

Анна Рудакова - кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» в Пензенской области. Вместе с ней в выборах участвуют представитель регионального отделения партии Алексей Блюдин и предприниматель Сергей Новиков.

Единый день голосования назначен на 19 сентября 2021 года.

На выборы также заявлены: Александр Шерин от ЛДПР, Евгений Морозов – КПРФ, Андрей Красов и Дмитрий Хубезов от Единой России, Александр Аверин и Григорий Парсентьев от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Всего партия «Новые люди» выдвинула 239 кандидатов по территориальным группам и 215 – по одномандатным округам. Каждый кандидат уже показал высокие результаты в регионах и готов действовать в масштабах всей страны.