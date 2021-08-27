1 сентября родителей приглашают в школу - День знаний пройдет в обычном формате

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Открывая совещание, врио главы областной исполнительной власти обратил внимание на то, что поступает большое количество обращений родителей по поводу формата проведения торжественных школьных линеек 1 сентября.

«В этой связи, с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации, которая у нас определённым образом стабилизировалась, принято решение проводить 1-го сентября День знаний в обычном формате, с участием родителей. С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований».

«При этом все линейки проводятся только на открытом воздухе. Все присутствующие должны находиться в масках. При допуске на территорию школы необходимо использовать санитайзеры для обработки рук, обязателен замер температуры. Все мероприятия должны длиться не более 40 минут, чтобы сократить время прямого контакта. В здания учебных заведений допускаются только дети и учителя», - конкретизировал он.

По словам врио губернатора, строгие требования связаны с окончанием периода отпусков, переходом из одних контактных групп в другие. Главам администраций он поручил взять данный вопрос под личный контроль, неукоснительно соблюдать вышеперечисленные требования.