Есть версия, что на улице Московской завершается переустройство инженерных сетей

Фото: Пресс-служба администрации Пенгзы

По информации пресс-службы администрации Пензы, текущий ход работ по реконструкции центральной улицы Пензы прокомментировал заместитель начальника управления капитального строительства города Артем Белоусов:

«Ливневая канализация готова, заменена одна ветка водопровода, осталось проложить 250 метров хозфекальной канализации и такой же метраж водопровода. Планируется в течение двух-трех недель завершить все мероприятия по переустройству инженерных сетей на объекте», – сообщил он.

Пугает в этом оптимистичном прогнозе специалиста по переустройству инженерных сетей, что заменена пока только одна ветка водопровода и впереди еще попытка номер два, плюс прокладка 250 метров канализации. Отсюда и сомнения – не рано ли экскаваторщик победно выставил ковш на засыпанную траншею?

Тем временем, по информации УКСа Пензы, проводится переподключение пользователей к коммуникациям. В районе магазина «Снежок» идут подготовительные работы для замены дорожного полотна. В полном объеме закуплена гранитная плитка для мощения.

Напомним, что проект благоустройства верхней части улицы Московской включен в программу «Формирование современной городской среды». Здесь будет организована пешеходная прогулочная зона – будет проведено мощение гранитной плиткой, будут оборудованы новые световых опоры, появятся дополнительные зеленые насаждения, малые архитектурные формы.

Срок реализации проекта реконструкции – декабрь 2021 года.