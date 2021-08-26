В Саранске неизвестные украли магазинную вывеску, а после вернули ее с извинениями

Скриншот записи с камеры наблюдения

24 августа неизвестные лица украли вывеску у магазина, расположенного на улице Льва Толстого в Саранске. Конструкция была снята для ремонта и стояла рядом со зданием. Вечером несколько молодых людей украли ее, причинив магазину ущерб, оцененный в 22 тысячи рублей.

После такого, как кадры из записи с камеры наблюдения, на которой были запечатлены действия нарушителей, опубликовали ряд местных СМИ, вывеска была возвращена к зданию с запиской с извинениями.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции обращаются к подозреваемым с просьбой прийти в ОП № 3 УМВД России по городскому округу Саранск для дачи показаний. Любую информацию, которая поможет розыску нарушителей, можно сообщить по телефонам: 29-90-02, 29-90-05 или 102.