Пензенский форум «Innomed» может получить статус международного

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня в пензенском технопарке «Рамеев» состоялось открытие форума «InnoMed». В этом году его тема - «Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и здравоохранение».

Напоминаем вам, что медицинский форум проводится региональным правительством совместно с органами государственной власти. В нем принимают участие специалисты со всей России, однако, по словам заместителя министра, мероприятие вполне может приобрести статус международного.

- Несмотря на то, что у нас в стране большой внутренний рынок, его не хватает для обеспечения окупаемости инвестиций. Чтобы больше зарабатывать, нужно идти в экспорт, - отметил Василий Шпак. – Форум может стать той площадкой, где бы могли представлять свои совместные наработки. Всю необходимую помощь и поддержку региону с точки зрения организации форума по этому направлению мы обязательно окажем.

Как подчеркнул врио губернатора области Олег Мельниченко, у пензенского биомедицинского кластера есть возможность вывести свою продукцию на рынок зарубежных государств.

- Это позволит нашим научным кадрам реализовать себя. Соответственно, подготовка кадров в сфере биомедицинских технологий тоже открывает новые перспективы для нашего региона, - подытожил он.