Пензенцев приглашают на выставку моды XIX века

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Экспонаты для выставки «Мода, престол которой в Париже…» были предоставлены из фондов музея-заповедника «Тарханы». Гости литературного музея смогут увидеть литографии с парижскими модами начала 1860-х годов, а также перчатки, веера, флаконы для духов и другие аксессуары.

Как отметила генеральный директор ГБУК «Объединение литературно-мемориальных музеев Пензенской области» Наталья Полева, Литературный музей был выбран местом выставки не просто так – и среди поэтов и писателей было немало модников: и Михаил Лермонтов, и Антон Чехов, и Владимир Маяковский знамениты не только своими произведениями, но и любовью к стильной одежде.

Выставка будет открыта до 21 сентября.