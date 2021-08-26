Мэр Пензы: школы и детские сады города к зиме готовы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как было отмечено, готовность жилого фонда к предстоящему отопительному сезону составляет 92,44%, на данный момент внутридомовые системы проверены в 2373 домах из 2567.

В работе штаба приняли участие и.о. первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев, и.о. начальника Управления ЖКХ региона Михаил Панюхин, замглавы администрации Павел Якунин, представители районных администраций города, ресурсоснабжающих компаний, УК и ТСЖ.

По информации пресс-службы администрации Пензы, руководители городских управлений доложили о готовности подведомственных объектов. На 100% подготовлены школы, детские сады, учреждения культуры и спорта. В процессе – несколько объектов социальной сферы и медицинских учреждений.

Продолжается ремонт инженерных сетей, подготовка ЦТП и источников теплоснабжения.

Ресурсоснабжающим компаниям поставлена задача ускорить работы на своих объектах, чтобы своевременно завершить подготовку и обеспечить бесперебойную подачу тепла потребителям.