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Происшествия26 августа 2021 8:17

В Пензенской области заведено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Сердобска

Ночью нетрезвая леди решила покататься на своем автомобиле «ВАЗ-11183» по улице Ленина, где и состоялась ее встреча с сотрудниками ГИБДД. Как выяснилось, ранее она уже совершала аналогичное правонарушение
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, ночью 17 августа 2021 года около дома по ул. Ленина в г. Сердобске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ- 11183» под управлением 39-летней местной жительницы. Установлено, что она находилась за рулем в состоянии опьянения, в то время как ранее была подвергнута административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По факту нарушения Правил дорожного движения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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