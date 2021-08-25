Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Брифинг с участием врио губернатора Олега Мельниченко, председателя Наблюдательного совета проекта, генерального директора ГК «Дамате» Рашида Хайрова и – в режиме видеоконференцсвязи – руководителя блока оценочных мероприятий проекта Дмитрия Лисицына состоялся в среду, 25 августа 2021 года.

Информируя о результатах третьего этапа кадрового проекта, Олег Мельниченко отметил, что проведена серьёзная работа по оценке и отбору участников.

«Хочу напомнить, что два месяца назад, 23 июня, мы запустили кадровый проект «Пензенская область – регион возможностей», - уточнил врио главы областной исполнительной власти. – Сначала оценивались эссе, потом был этап заочного тестирования».

Олег Мельниченко высоко оценил работу экспертной группы проекта.

«Приглашение в финал получили 222 участника, 71 процент – это участники в возрасте до 40 лет – достаточно молодые люди. И 29 процентов- старше 40 лет. Основные отрасли, где люди себя проявляли, - это образование, местное самоуправление, информационные технологии, машиностроение.

Всего у нас в финале представители 45-ти различных сфер деятельности. Мне кажется, это достаточно интересный и серьёзный потенциал, который мы получим в качестве кадрового резерва», - подчеркнул врио главы региона. В финале осталось 32 процента женщин, участники-мужчины составили 68 процентов. Среди финалистов есть представители различных регионов.

«Конечно, большинство – наши пензенские – 63 процента, но за победу будут состязаться также представители республики Мордовия – 8 с лишним процентов, Москвы - 5,9 процента, Московской области – 5 процентов. Изначально у нас заявлялось 23 региона для участия в нашем конкурсе», - напомнил Олег Мельниченко.

«Теперь мы переходим к очной работе. С 6 по 9 сентября здесь, на площадке библиотеки имени Лермонтова, будет развёрнут очный этап. Будет повторное тестирование, чтобы посмотреть, как люди его проходят, но это будут уже другие задания, той же сложности. Потом – работа в группах, где нужно решить задания по конкретным ситуациям, образованию команды, умениям взаимодействовать, конкурировать, договариваться, отстаивать свою позицию.

В результате, думаю, мы получим тот состав кадрового резерва правительства Пензенской области, тех людей, которые будут назначены на руководящие должности в конце сентября – начале октября этого года», - резюмировал он.

Председатель Наблюдательного совета проекта Рашид Хайров в свою очередь уточнил, что благодаря активности жителей области, проект получился масштабным.

«Впереди насыщенный и интересный очный этап, в рамках которого нам предстоит познакомиться с финалистами лично. Среди них много молодых и перспективных специалистов, участников с большим управленческим стажем тоже немало», - констатировал Рашид Хайров. - По правилам проекта, участники, которые на очном тестировании покажут результаты, отличные от результатов онлайн-тестирования, будут дисквалифицированы. Наблюдательный совет будет рассматривать все факты. Хочется пожелать всем финалистам подтвердить свои результаты на контрольном тестировании и уверенно проявить себя в финальной части».

Руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын разъяснил, как будет организован предстоящий финал. Сначала участников ждет контрольное тестирование. Это принципиально важный момент, который поможет всем, кто следовал правилам проекта, подтвердить свои результаты и право участвовать в финале.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Хотелось бы выразить благодарность руководству Пензенской области за грамотную подготовку и сопровождение мероприятий регистрационного этапа, что нам позволило совместными усилиями закрепить успех регистрационного этапа и провести дистанционный этап на высочайшем уровне. Всё это помогло выстроить экспертную работу максимально эффективно. Подводя итоги дистанционного этапа, хочется отметить, что многие участники продемонстрировали высокий уровень знаний и хорошую подготовку.

«Наша задача – не просто отобрать самых лучших в число победителей, но и сделать так, чтобы нельзя было взять под сомнение справедливость их отбора», - пояснил он.

Напомним, что региональный кадровый проект «Пензенская область – регион возможностей» реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Пензенской области. Организатором выступает правительство Пензенской области при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».