В Пензенской области прошло заседание комиссии по противодействию коррупции

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции прошло в правительстве Пензенской области в среду, 25 августа 2021 года.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, врио губернатора подчеркнул, что с мая началась большая работа по приведению функционала областного управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствие с федеральной правовой основой.

В новой редакции утвержден план работы комиссии. В нем предусмотрено ежеквартальное рассмотрение профилактики коррупции в социально-экономических сферах, наиболее подверженных коррупционным рискам.

«Напомню, что соблюдение государственными и муниципальными служащими установленных законом запретов – это показатель профпригодности, - подчеркнул Олег Мельниченко. - Исходя из этого, мы и должны рассматривать коррупционные нарушения, а управление областного правительства по борьбе с коррупцией должно быть действенным орудием в нашей внутренней работе».

«Нам нужно понимать реальную коррупционную обстановку и адекватно оценивать эффективность проводимых антикоррупционных мероприятий», - добавил он.

Он отметил, что системное проведение проверок в региональных министерствах и ведомствах дает результаты.

«Думаю, что многие неприятные моменты удастся снимать в стадии профилактики, не доводя до правонарушений, конкретных административных и уголовных дел», - констатировал врио главы субъекта РФ.