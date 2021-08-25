Народная программа партии

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Напомним, что второй этап съезда ВПП «Единая Россия» состоялся в Москве во вторник, 24 августа 2021 года.

Участие в пленарном заседании приняли: Президент России Владимир Путин, Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов, Министр обороны РФ Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, руководство думской фракции «Единой России», представители Правительства, Совета Федерации, главы регионов.

Ключевым вопросом повестки пленарного заседания стало принятие Народной программы партии, составленной на основе предложений и наказов избирателей.

«Больше 20-ти тысяч предложений поступило от жителей Пензенской области. Ещё порядка 27 тысяч - инициативы, которые обсуждались в наших партийных организациях, на встречах. Основная масса предложений нацелена на укрепление первичного звена системы здравоохранения, ремонт и строительство школ, детских садов, муниципальных дорог и объектов, связанных с комфортной средой проживания людей», - проинформировал Олег Мельниченко.