В Пензенской области доноры сделали еще один шаг навстречу жизни

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

В понедельник, 23 августа 2021 года, 18 сотрудников управления приняли участие в донорской акции «Ответственное донорство – шаг навстречу жизни».

Цель акции – пополнить региональный банк крови и оказать помощь пациентам, нуждающимся в переливаниях крови. В дни отпусков и каникул организации Службы крови всегда испытывают высокую потребность в донорах. «В лечебных учреждениях ежедневно проводятся экстренные и плановые операции, требующие переливания крови», - отмечает заместитель главного врача Пензенского областного клинического центра крови Степан Козак. Участие в донорской акции, считает одна из ее участниц - возможность проявить социальную ответственность. А еще добрые дела всегда сближают людей в коллективе, каждый чувствует свою причастность к спасению жизни другого человека.