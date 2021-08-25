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Общество25 августа 2021 10:17

В Пензенской области доноры сделали еще один шаг навстречу жизни

Сотрудники регионального управления Министерства юстиции России пополнили банк крови
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

В понедельник, 23 августа 2021 года, 18 сотрудников управления приняли участие в донорской акции «Ответственное донорство – шаг навстречу жизни».

Цель акции – пополнить региональный банк крови и оказать помощь пациентам, нуждающимся в переливаниях крови. В дни отпусков и каникул организации Службы крови всегда испытывают высокую потребность в донорах. «В лечебных учреждениях ежедневно проводятся экстренные и плановые операции, требующие переливания крови», - отмечает заместитель главного врача Пензенского областного клинического центра крови Степан Козак. Участие в донорской акции, считает одна из ее участниц - возможность проявить социальную ответственность. А еще добрые дела всегда сближают людей в коллективе, каждый чувствует свою причастность к спасению жизни другого человека.

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