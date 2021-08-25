В ДТП на дорогах Мордовии 21-22 августа погибли двое мужчин

Фото: Пресс-служба МВД РМ

21 августа в 19.55. на 21 км автодороги «г. Ковылкино – г. Краснослободск –г. Темников» 31-летний водитель автомашины «ВАЗ-21124» (стаж с 2008 г.) совершил наезд на 44-летнего мужчину, который лежал на проезжей части автодороги. В результате лежавший на дороге пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады СМП.

Еще один человек погиб в ДТП на территории Республики Мордовия 22 августа.

В 11 часов на ул. Рузаевская в п. совхоз Красное Сельцо 38-летний водитель автомашины «ВАЗ 21150» не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады СМП.

Из других ДТП 22 августа.

В 02 часа 45 минут на ул. Лодыгина Саранска 43-летний водитель автомашины «Лада Гранта» (стаж с 2006 г.) проявил невнимательность и совершил наезд на стоящую впереди в попутном направлении автомашину «ЗИЛ 433362». В результате ДТП водитель автомашины «Лада Гранта» с различными травмами был госпитализирован в ГБУЗ РМ «РКБ №4», в отношении него составлен административный материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В 22 часа на 0 (+300) км автодороги «г. Саранск – с. Кочкурово» граница с Пензенской областью 31-летний водитель микроавтобуса «Пежо Боксер» проявил невнимательность и совершил съезд с дороги. В результате ДТП водитель микроавтобуса госпитализирован в ГБУЗ РМ «РКБ №4», взята кровь на анализ.

В 22 часа 10 минут на 10 км автодороги «Восточный обход го Саранск» неустановленный водитель, управляя автомашиной «Фольксваген Туарег», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2112» под управлением 21-летнего водителя, после чего автомашину «Фольксваген Туарег» отбросило на металлический отбойник. В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ-2112» с различными травмами был госпитализирован в ГБУЗ РМ «РКБ №4».