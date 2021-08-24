В Мордовии сын-убийца 70-летнего отца попросил оформить явку с повинной

Фото: Анатолий Александрович Жданов

Следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК России по Республике Мордовия 43-летнему мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, 25 июля 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары в область туловища 70-летнему отцу. Через некоторое время пострадавший скончался у себя дома. В ходе судебно-медицинского исследования было установлено, что смерть пострадавшего наступила от тупой травмы туловища, множественных переломов ребер.

В рамках расследования от сына погибшего поступила явка с повинной, и в ходе допроса он пояснил следователю СК, что ударил отца из-за того, что он выразился в его адрес нецензурной бранью.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.