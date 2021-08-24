Последний бой красноармейца Бикташева и двух его товарищей

Фото предоставлено региональным отделением общероссийского движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение в России» в Пензенской области

Погибли солдаты при обороне города Рогачев а августе 41-го

В ходе международной «Вахты памяти-2021» в Рогачевском районе Гомельской области Республики Беларусь сводным поисковым отрядом Пензенской области, поисковым отрядом из г. Ливны Орловской области совместно с военнослужащими 52 ОСПБ Министерства обороны Республики Беларусь обнаружены останки трёх красноармейцев 61 стрелковой дивизии, которая была сформирована и дислоцировалась на территории Пензенской области.

Воины погибли в ходе обороны города Рогачев в конце июля - начале августа 1941 года. У одного из бойцов был найден медальон, который удалось прочитать руководителю поисковой группы «Батьковщина» Александру Дудареноку. Медальон принадлежит уроженцу села Усть-Уза Шемышейского района Пензенской области Ибрагиму Хасяновичу Бикташеву, 1913 года рождения, пропавшему без вести в августе 1941 года. В родном селе И.Х. Бикташева сегодня проживают его дочь, внуки и правнуки.

За все время поисковых работ в рамках «Вахты памяти – 2021» сводному поисковому отряду, в состав которого вошли пензенские поисковики, удалось поднять останки 13 красноармейцев, имена двоих установлены. При работе над захоронением у одного из бойцов была найдена медаль «За боевые заслуги», благодаря которой удалось установить его имя. Им оказался уроженец Орловской области Николай Петрович Алдошин, 1909 года рождения.

Справочно. Работы сводного поискового отряда Регионального отделения Общероссийского движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение в России» в Пензенской области совместно с поисковиками из Орловской области и Республики Беларусь на территории Рогачевского района Гомельской области Республики Беларусь продлятся по 26 августа. В 2021 году исполняется 10 лет с момента первого участия пензенских поисковиков в международной «Вахте памяти». В ходе предыдущих экспедиций были подняты останки 348 бойцов Красной Армии, обнаружено 36 медальонов, Орден Красной Звезды, три медали «За отвагу», медаль «За боевые заслуги». Личности 38 бойцов удалось установить, среди них есть и наши земляки.