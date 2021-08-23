Пензенские предприятия представили на форуме «Армия 2021» продукцию высокого качества

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

VII Международный военно-технический форум «Армия-2021» является уникальной базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощённых в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий. А также в проектах, относящихся к сфере строительства и материально-технического обеспечения. Это отличная перспектива для предприятий, готовых представить продукцию для ОПК в линейке кооперации различных уровней. Это касается производственного оборудования, материалов и комплектующих.

Пензенскую область на форуме «Армия 2021» представили «ФНПЦ «ПО «Старт им. М.В. Проценко» и его филиал– НИКИРЭТ. А также «Радиозавод», научно-производственные предприятия «Рубин» и «Электроприбор».

Осмотрев экспозицию пензенских промышленных компаний, Олег Мельниченко отметил их конкурентоспособность, востребованность продукции не только на российском, но и зарубежных рынках.

«Пензенская область с советского времени входит в сферу обеспечения оборонно-промышленного комплекса страны. Сегодня наши предприятия занимают прочные позиции – модернизировали производство, выполняют государственные заказы. Наряду с этим выпускают товары гражданского назначения», - напомнил врио главы субъекта Федерации.

«На Международном форуме «Армия 2021» наши предприятия представили продукцию высокого качества. Надеюсь, это позволит привлечь к ней повышенное внимание, расширить деловые контакты, найти новых партнёров и дополнительные пути сбыта», - резюмировал Олег Мельниченко.