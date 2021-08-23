Пензенская полиция разыскивает пропавших без вести мальчишек

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Абдрахимов Ринат Линарович 28.12.2006 года рождения, на вид 14 лет, рост 150-153 см., худощавого телосложения, волосы светлые средней длины с длинной челкой на правую сторону. Одет: темная рубашка, темные спортивные шорты, темные ботинки;

Ворожайкин Максим Алексеевич 07.03.2008 г.р., на вид 13 лет, рост 160 см., худощавого телосложения, волосы темные короткие. Одет: черная спортивная кофта, черные спортивные шорты, темные ботинки.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Пензенская полиция обращается ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефону: Дежурная часть 8(8412) 599-302, начальник ОУР 8(8412) 599316, группа розыска (8412) 599-321, 89374429559 или 02.