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Происшествия23 августа 2021 11:57

Пензенская полиция разыскивает пропавших без вести мальчишек

Ринат Абдрахимов и Максим Ворожайкин 18 августа 2021 года покинули «Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов», их местонахождение неизвестно
Источник:kp.ru
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Абдрахимов Ринат Линарович 28.12.2006 года рождения, на вид 14 лет, рост 150-153 см., худощавого телосложения, волосы светлые средней длины с длинной челкой на правую сторону. Одет: темная рубашка, темные спортивные шорты, темные ботинки;

Ворожайкин Максим Алексеевич 07.03.2008 г.р., на вид 13 лет, рост 160 см., худощавого телосложения, волосы темные короткие. Одет: черная спортивная кофта, черные спортивные шорты, темные ботинки.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Пензенская полиция обращается ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефону: Дежурная часть 8(8412) 599-302, начальник ОУР 8(8412) 599316, группа розыска (8412) 599-321, 89374429559 или 02.

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