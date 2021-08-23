В Пензе задержан грабитель, вырвавший у женщины сумку и причинивший ей телесные повреждения

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

После обращения 49-летней местной жительницы с заявлением в полицию на место преступления выехала следственно-оперативная группа. Были прошены возможные свидетели и очевидцы случившегося. Кинолог с собакой обследовал территорию совершения преступления.

Как отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался житель Пензы, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он признался в совершении преступления и в содеянном раскаялся. По словам злоумышленника, сумку он бросил недалеко от места преступления, а сотовый телефон сотрудники полиции у него изъяли.

По данному факту следователями отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» части 2 статьи 161 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Кроме того, полицейскими установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления на территории Ленинского района Пензы 15 августа текущего года.

Злоумышленник похитил у жительницы Пензы 1965 года рождения сумку, в котором находились сотовый телефон и денежные средства в сумме более 3 000 рублей. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.