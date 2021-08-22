В Мордовии юные спортсмены познакомились с кинологической службой республиканского МВД

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Очередное такое знакомство, в рамках акции «Каникулы с Общественным советом», состоялось у подростков из региональной спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике. И помог им в этом член Общественного совета при МВД по Республике Мордовия Александр Аносов.

Началась встреча с показательного выступления. Полицейские продемонстрировали школьникам элементы основного курса дрессировки служебных животных. Лабрадоры и овчарки без труда находили имитаторы взрывных устройств и наркотических средств, задерживали, пусть и условного, преступника. А потом специалисты подробно и терпеливо отвечали на расспросы ребят о том, как происходит дрессировка и подготовка собак к работе в органах внутренних дел.

Заместитель начальника кинологической службы Александр Бикеев рассказал, что на сегодняшний день в центре кинологической службы в основном содержатся кавказские и среднеазиатские овчарки, лабрадоры, ротвейлеры и ризеншнауцеры, которые подготовлены, как для несения патрульной службы, так и для применения по какому-то узкому профилю.

Фото: Пресс-служба МВД РМ

И, конечно, с огромным удовольствием гости посидели в специально оборудованном патрульном автомобиле, рассматривали служебных собак.

Расставаясь, правоохранители и общественник пожелали всем в новом учебном году только отличных оценок, а в спортивной жизни – новых побед.