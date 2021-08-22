В Пензе Олег Мельниченко встретился с представителями фонда «Ветеран»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Руководитель исполнительной власти региона выразил благодарность представителям общественного благотворительного фонда «Ветеран», тем, кто выступил с инициативой возведения мемориала и участвовал в его строительстве.

«Искренне благодарю вас за верность памяти пензенцев – тех молодых ребят, кто отдал свои жизни за Родину в Афганистане и на Северном Кавказе, в других горячих точках мира, - сказал Олег Мельниченко. - Это подчёркивает преемственность поколений защитников нашей Отчизны».

В планах Пензенского регионального фонда «Ветеран» - открытие 4-й очереди мемориала. Планируется установить 12 стел по числу стран, где Вооруженные Силы Советского Союза и Российской Федерации принимали участие в оказании интернациональной помощи.

«Правительство Пензенской области будет оказывать поддержку в деле увековечивания подвига наших земляков. Новая скульптура будет нашей данью уважения Александру Ивановичу Бему и памятью обо всех защитниках Родины», - заверил врио главы региона.

Заслуженный художник России Александр Бем создал для Пензы уникальную скульптурно-архитектурную композицию, которую Федеральная служба безопасности России отметила как одно из лучших произведений искусства на тему безопасности нашей страны.

Олег Мельниченко вручил сыну скульптора Михаилу диплом участника конкурса и памятный подарок.

Мемориальный комплекс, посвященный памяти земляков-пензенцев, павших в локальных войнах «Во славу русского оружия» был спроектирован и построен Пензенским региональным фондом поддержки социальных и гражданских инициатив «Ветеран»: председатель попечительского совета генерал-лейтенант Виктор Васильев, председатель правления Андрей Сакмаев. Автором и непосредственным исполнителем скульптурной композиции является заслуженный художник России Бем Александр Иванович.