Прокуратура Мордовии выявила нарушения в организации питания детей-сирот в оздоровительном лагере «Сивинь»

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Прокуратурой Краснослободского района Республики Мордовия проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере защиты прав и законных интересов детей в детском оздоровительном лагере «Сивинь» ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум», в котором отдыхали дети-сироты и дети-инвалиды.

По информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия,проверкой установлено, что в нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, в обеденном зале в ежедневном меню основного (организованного) питания не было указано для каких возрастных групп составлено меню, а также калорийность порций. Суммарный объем блюд завтрака составлял 580 граммов при нормативном минимальном показателе 700 граммов для возрастной группы 7-11 лет и для возрастной группы 12 лет и старше – 750 граммов.

По постановлению прокурора Краснослободского района виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Директору ООО «Феникс групп», осуществляющему организацию питания в лагере, внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.