Солдат 354-ой Калинковичской стрелковой дивизии в строю

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин в пятницу, 20

августа 2021 года, навестил ветерана Великой Отечественной войны.

Последнему оставшемуся в живых солдату легендарной 354 стрелковой Калинковичской орденов Ленина, Красного Знамени и Суворова II степени дивизии в сентябре исполнится 95. Подводит здоровье, но всё так же ярки воспоминания о боях, погибших товарищах, восстановлении страны в послевоенный период.

Спикер регионального парламента и председатель Совета ветеранов 354 дивизии знакомы не одно десятилетие. Еще в 1985 году они вместе проводили в области общенародную акцию «Равнение на знамена Победы», приуроченную к 40-й годовщине разгрома фашистской Германии. И сегодня самой чувствительной темой для фронтовика остается сохранение правды о советских солдат, защитивших мир от фашизма.

«Храните память о Героях Великой Отечественной, не позволяйте переиначивать историю», – говорит Александр Дручков.