Поздравление О.В. Мельниченко с Днем Государственного флага Российской Федерации

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Поздравляю вас с праздником - Днем Государственного флага Российской Федерации!

Этот символ великой державы олицетворяет могущество и процветание нашей Родины, силу духа и единство, героические подвиги и ратные свершения великих предков, преемственность поколений, стремление к достойному будущему, которое невозможно без искреннего уважения к богатейшей отечественной культуре, многовековым духовно-нравственным традициям. Убежден, что вместе нам удастся добиться новых успехов в решении масштабных задач социального и экономического развития, повышения качества жизни. Основа такой уверенности - наш патриотизм, добросовестный труд, общая ответственность за судьбу Отчизны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, дальнейшей плодотворной деятельности на благо Отечества!