Продолжается тушение пожара в заповеднике Мордовии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по РМ

Для координации применения сил и средств по тушению пожаров в республику прибыл заместитель Министра МЧС России Илья Денисов.

По информации Пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, аэромобильные группировки МЧС России, добровольцы, а также силы и средства РСЧС продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках.

В настоящее время, в связи со стабилизацией обстановки с пожарами в Республике Марий Эл, проводится перераспределение сил и средств для усиления общей группировки, задействованной в тушении природных пожаров на территории Республики Мордовия и Нижегородской области, где действует два очага природных пожаров.

В районе тушения проводится увеличение количества личного состава и техники за счёт прибывающих аэромобильных группировок МЧС России Центрального и Приволжского федеральных округов.

Тушение осложняется высокой температурой и сильным ветром.

Привлекается вертолет Ми-8 МЧС России, произведено 9 сбросов общим объёмом 27 тонн воды.

Также к месту прибыли подразделения Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным комплексом «Шквал». Уникальность данного оборудования состоит в его производительности, подача воды составляет до 400 литров в секунду на расстояние в несколько километров от водоисточника до очага пожара.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по РМ

Работа ведётся в круглосуточном режиме.

Аэромобильные группировки МЧС России, добровольцы, а также силы и средства РСЧС продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках.

Для мониторинга лесопожарной обстановки применяются наземные группировки и беспилотные летательные аппараты.

Всего к тушению пожара привлечены более 1 850 человек и порядка 330 единиц техники.