Продолжается тушение пожара в заповеднике Мордовии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по РМ
Для координации применения сил и средств по тушению пожаров в республику прибыл заместитель Министра МЧС России Илья Денисов.
По информации Пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, аэромобильные группировки МЧС России, добровольцы, а также силы и средства РСЧС продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках.
В настоящее время, в связи со стабилизацией обстановки с пожарами в Республике Марий Эл, проводится перераспределение сил и средств для усиления общей группировки, задействованной в тушении природных пожаров на территории Республики Мордовия и Нижегородской области, где действует два очага природных пожаров.
В районе тушения проводится увеличение количества личного состава и техники за счёт прибывающих аэромобильных группировок МЧС России Центрального и Приволжского федеральных округов.
Тушение осложняется высокой температурой и сильным ветром.
Привлекается вертолет Ми-8 МЧС России, произведено 9 сбросов общим объёмом 27 тонн воды.
Также к месту прибыли подразделения Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным комплексом «Шквал». Уникальность данного оборудования состоит в его производительности, подача воды составляет до 400 литров в секунду на расстояние в несколько километров от водоисточника до очага пожара.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по РМ
Работа ведётся в круглосуточном режиме.
Аэромобильные группировки МЧС России, добровольцы, а также силы и средства РСЧС продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках.
Для мониторинга лесопожарной обстановки применяются наземные группировки и беспилотные летательные аппараты.
Всего к тушению пожара привлечены более 1 850 человек и порядка 330 единиц техники.