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Происшествия21 августа 2021 11:28

В Чемодановке Пензенской области 19-летний мотоциклист сбил пешехода

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, пассажир мотоцикла мальчик 2006 года рождения госпитализирован
Виктор ВИКТОРОВ
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Сотрудники ДПС остановили мотоциклиста

Сотрудники ДПС остановили мотоциклиста

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По предварительным данным, 19 августа 2021 года в 22 часа 40 минут напротив д. № 137 по ул. Заречная, с.Чемодановка, водитель мотоцикла «HONDA-CBR 250» юноша 2002 года рождения, допустил наезд на пешехода с последующим опрокидыванием. По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, в результате происшествия мужчина 1975 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте, пассажир мотоцикла мальчик 2006 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

По данному факту проводится поверка.

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