По мнению Олега Мельниченко, «iВолга» - одна из лучших площадок молодёжных инициатив

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Стартовал форум 20 августа 2021 года и продлится до 24 августа. Он вновь проходит в онлайн формате, который позволит участникам и спикерам стереть границы и выйти на связь из любой точки мира.

Участников форума приветствовали полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Резиденты Форума – молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, имеющие возможность участвовать во всех мероприятиях, а зрители старше 14 лет могут смотреть любой доступный контент. Около 5 тысяч человек из 72 регионов России подтвердили свое участие в качестве резидентов, из которых более 4 тысяч – представители ПФО.

По мнению врио главы Пензенской области, «iВолга» - одна из лучших площадок молодёжных инициатив. Пензенская область ежегодно принимает активное участие в Форуме. В этом году – в режиме онлайн – 260 наших ребят смогут представить свои оригинальные разработки, а в случае победы увеличить сумму своего гранта вдвое, за счёт возможностей регионального бюджета. Средства на эти цели мы предусмотрели», - подчеркнул врио главы субъекта Федерации.

Участники пройдут образовательную программу по 8 направлениям: «Наука и технологии», «Добролайф», «Место жительства», «Мой бизнес», «Лидеры студенчества», «Лидеры изменений», «Государственная молодежная политика» и «Детская iВолга». Смены «Государственная молодежная политика» и «Детская iВолга» реализуются на Форуме впервые. Участниками «Детской iВолги» станут 550 активистов Российского движения школьников в возрасте 16-17 лет. В смене «Государственная молодежная политика» примут участие 400 человек, среди которых сотрудники органов исполнительной власти, местного самоуправления. По завершению прохождения данной программы участники получат сертификат о повышении квалификации.

В рамках культурной программы участников ждут ежедневные зарядки в прямом эфире с российскими спортсменами и олимпийскими чемпионами. Сразу после зарядки музыканты и государственные деятели покажут свои любимые утренние блюда в рамках шоу «Новый завтрак».

Вечером участников ждут развлекательные мероприятия, среди которых «Вечер КВН» с командой «Вятка», финальный окружной этап интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», онлайн-квиз и караоке «Слышишь, Иволга поет?».

Для резидентов в рамках Форума традиционно пройдут грантовые конкурсы. Ключевыми мероприятиями Форума станут панельная дискуссия с молодежью округа с участием полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, а также Совет ректоров вузов ПФО.