В Пензе в отделениях реанимации сегодня 86 человек. Погибает ежедневно около 20

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника» рассказал последние новости о ситуации по заболеваемости коронавирусом руководителям предприятий и организаций города.

Встреча прошла в администрации Пензы в пятницу, 20 августа 2021 года. В мероприятии участвовали первый заместитель главы администрации города Сергей Волков, замглавы администрации Пензы Олег Денисов.

«На сегодняшний в отделениях реанимации находится 86 человек. Погибает около 20 человек в день. Увеличилось число больных с тяжёлой формой COVID-19, особенно это касается лиц молодого возраста. Новая разновидность короновируса – дельта-штамм – поражает всех», – привел фактическую информацию Владимир Марков.

Врачи перевозят на каталке пациента Фото: Иван МАКЕЕВ

Как отмечают врачи, в последнее время наблюдается более тяжелое течение заболевания у молодых людей. Они могут ходить на работу с температурой, не меняя привычный образ жизни. А когда появляется дыхательная недостаточность, поступают в больницу уже в тяжелом состоянии. Очень быстро идет прогрессирование процесса поражения легких. Клинические проявления нарастают быстрее. Когда упущено время, сложнее вылечить пациента.

Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника» назвал вакцинацию вопросом жизни населения. Он подчеркнул, что прививка способна прервать цепочку заражения и спасти десятки жизней. Особенно актуально это для пожилых, людей с хроническими заболеваниями.

Врач-эпидемиолог городской поликлиники Нина Тарасова призвала присутствующих помнить о социальной ответственности.

«Даже если вы привились, и у вас выработался иммунитет, вы можете быть носителем вируса. Маску нужно надевать в общественных местах в любом случае», – сказала она.