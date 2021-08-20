В Пензенской области завершается ремонт ГБУЗ «Каменская МРБ»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Олег Мельниченко нацелил на контроль качества ремонта ГБУЗ «Каменская МРБ»

В настоящее время проводится замена оконных блоков, обновление поверхности стен, монтаж подвесного потолка. Срок окончания работ - 30 ноября 2021 года.

Главный врач лечебного заведения пояснил, что ремонт идёт с опережением графика. Готовность составляет 98 процентов. Сдать объект в эксплуатацию планируется раньше срока, уже в сентябре текущего года.

Врио главы региона уточнил, соответствует ли уровень исполнения работ задачам, предусмотренным проектной документацией. Руководитель учреждения здравоохранения дал положительную оценку результата.

«Контроль качества ремонта помещений межрайонной больницы необходимо осуществлять в постоянном режиме», - подчеркнул Олег Мельниченко.

ГБУЗ «Каменская Межрайонная больница» обслуживает почти 52 тысячи человек. Здесь работает 620 специалистов.