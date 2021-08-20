В Пензе Валерий Лидин пообщался с молодыми парламентариями- волонтерами

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

«Уважаемые коллеги! Большинство из вас являются членами волонтерского

движения. Уже на протяжении полутора лет пандемии вы напрямую общаетесь с гражданами, оказавшимися на вынужденной самоизоляции, в сложной жизненной ситуации, для многих стали близкими людьми, – начал разговор спикер регионального парламента Валерий Лидин. – Вы не понаслышке знаете, какие проблемы беспокоят людей, и у вас есть прекрасная возможность внести предложения по улучшению жизни в Пензенской области».

Круг сфер, которые предложили реформировать молодые активисты, оказался чрезвычайно широк: водоснабжение, благоустройство территорий, создание системы раздельного сбора и утилизации мусора, расширение проекта «Активное долголетие», формирование в новых районах областного центра рекреационных зон.

Валерий Лидин призвал молодежь разделить вопросы: «Нужно понять, что мы можем решить самостоятельно на региональном уровне, а что необходимо урегулировать с помощью федерального центра».

Ряд местных инициатив озвучила Юлия Кирюшина - председатель Молодёжного совета Федерации профсоюзов Пензенской области. Студентов колледжей и вузов волнуют вопросы трудоустройства, для решения которых профсоюзы предлагают создать банк профессий и мотивировать предприятия на привлечение учащихся к прохождению практики. Глава законодательной власти субъекта РФ поддержал предложение о материальном поощрении студентов-общественников за волонтерскую работу путем предоставления именных стипендий. Также он посоветовал парламентариям подумать о том, как отметить добровольцев-школьников.

На федеральный уровень решено вынести вопросы чрезмерной отчетности и бюрократизации отдельных отраслей, таких как образование и здравоохранение, защиты прав учителей, изменения формата ЕГЭ. По мнению председателя комитета по образованию, науке, здравоохранению, культуре и туризму Екатерины Бурматовой и её коллег-учителей, форма ЕГЭ себя оправдала, но содержание требует коррекции, вызывает массу нареканий несоответствие экзаменационных заданий школьной программе.

Кроме того, пензенские парламентарии предложили распространить опыт реализации регионального проекта «Безопасная дорога детства» на всю страну. Председатель комитета по парламентаризму Антон Павлуткин считает, что необходимо увеличить количество специалистов в органах власти, которые занимались бы молодежной политикой, особенно остро нехватка кадров ощущается в администрациях муниципальных образований.

Валерий Лидин поблагодарил ребят за активность и нацелил на креативный подход к работе: «Есть вопросы, которые при поддержке властей вы можете решить сами. Вот вы говорите, что Дома молодежи недостаточно, нужен новый молодежный центр. Кому, как не архитекторам и дизайнерам ПГУАС поработать над проектом, продумывая и учитывая все ваши пожелания». «Сбор предложений в Народную программу продолжается, – резюмировал спикер. – Свои инициативы можно направлять как в Штаб общественной поддержки, так и в Законодательное Собрание Пензенской области.

Все они будут рассмотрены, проработаны, обобщены. Наиболее значимые — включены в федеральную программу».