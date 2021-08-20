В Мордовии вынесено предостережение «Республиканскому Фонду капремонта МКД»

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Мордовия

Первый заместитель прокурора республики Александр Иванов провел рабочую встречу с исполняющим обязанности директора НО «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Дмитрием Терняевым, на которой обсуждались риски невыполнения в срок запланированных мероприятий по капитальному ремонту жилья в регионе.

В связи с низкими темпами выполнения строительно-монтажных работ, часть из которых даже не законтрактована, и сложившимися в этой связи предпосылками к нарушениям прав граждан, первым заместителем прокурора республики Александром Ивановым в ходе встречи исполняющему обязанности директора НО «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Дмитрию Терняеву объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Реализация на территории республики мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда остается на контроле прокуратуры.