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Общество20 августа 2021 11:56

В Мордовии вынесено предостережение «Республиканскому Фонду капремонта МКД»

Состояние законности в сфере капитального ремонта многоквартирных домов находится под личным контролем прокурора республики Василия Щербакова
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Мордовия

Первый заместитель прокурора республики Александр Иванов провел рабочую встречу с исполняющим обязанности директора НО «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Дмитрием Терняевым, на которой обсуждались риски невыполнения в срок запланированных мероприятий по капитальному ремонту жилья в регионе.

В связи с низкими темпами выполнения строительно-монтажных работ, часть из которых даже не законтрактована, и сложившимися в этой связи предпосылками к нарушениям прав граждан, первым заместителем прокурора республики Александром Ивановым в ходе встречи исполняющему обязанности директора НО «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Дмитрию Терняеву объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Реализация на территории республики мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда остается на контроле прокуратуры.

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