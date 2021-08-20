Олег Мельниченко распорядился обеспечить ремонт детсада, школы и ФОКа в Белинском районе

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Детский сад комбинированного вида в селе Пушанино посещают 60 малышей. В учреждении работают 10 педагогов.

Крыша здания дошкольного учреждения требует ремонта. В помещении одной из групп во время дождя появляются на потолке и стенах потёки из-за кровли, находящейся в неудовлетворительном состоянии.

Олег Мельниченко поставил задачу организовать срочный ремонт, нацелив на то, чтобы он был осуществлён до осенних дождей. И обеспечить проведение работ финансово.

«По Белинскому району, селу Пушанино, детский сад – надо внести объект в постановление, которое будете подписывать», - поручил врио губернатора министру финансов региона Любови Финогеевой.

«Включайте 5,3 млн рублей, сделать это надо сегодня», - конкретизировал он.

Проектно-сметная документация на ремонт кровли разработана в 2021 году, в данный момент проходит государственную экспертизу.

Также Олег Мельниченко обратил внимание на ненадлежащее состояние асфальтового покрытия территории, прилегающей к детскому саду. Потребовал исправить данную ситуацию.

Кроме того, сделать отмостку зданий дошкольной организации и рядом расположенной школы, где прежде были заменены 42 оконных блока и система отопления.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в городе Белинском Олег Мельниченко принял решение о выделении дополнительных средств – 2,8 млн рублей – на завершение ремонта пола в физкультурно-оздоровительном центре «Чембар». Проблема с финансовым обеспечением возникла в связи с ростом цен на строительные материалы, конкретно – на шпунтованный брус.

Вместе с тем, временно исполняющий обязанности главы региона нацелил на необходимость производства работ по полному циклу и при подготовке ПСД учесть обустройство дренажной системы.

«Надо делать ПСД на дренаж, я выделю деньги, иначе просто не имеет смысла делать полы», - отметил Олег Мельниченко.

В МБОУДО ДЮСШ работают секции по таким видам спорта, как: футбол, волейбол, бокс, плавание, лыжные гонки, хоккей. Численность учащихся 435 человек. ФОК посещают дети, студенты и представители взрослого населения города Белинского.