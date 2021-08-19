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Общество19 августа 2021 17:04

Олег Мельниченко подарил многодетной семье из Белинского лабрадора

Общение врио губернатора с Юлией и Виталием Степаненко, а также их детьми состоялось в четверг, 19 августа 2021 года
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В семье воспитывается трое детей, старший сын – Илья является инвалидом. Для улучшения его коммуникативных способностей врачи рекомендовали приобрести собаку, желательно, лабрадора. Поскольку представители этой породы являются одними из самых добродушных и сообразительных, практически, идеальными питомцами для семей с детьми.

Родители обращались на прямую линию Президента РФ с просьбой помочь, и вот врио главы региона исполнил мечту подростка и лично привёз щенка лабрадора в семью.

«Привет, Илюша, - сказал Олег Мельниченко. - Привёз тебе друга. Его зовут Скай. Это лабрадор».

Дети очень обрадовались появлению нового члена семьи. Родители поблагодарили за оказанную поддержку.

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