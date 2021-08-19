Педагогам из Пензы - государственные награды

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Гостями форума стали заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева, председатель комитета Совета Федерации Вячеслав Тимченко, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, врио министра образования области Александр Воронков, глава администрации города Пензы Андрей Лузгин.

В режиме видеоконференцсвязи к педагогам Пензенской области обратился Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он поздравил всех с наступающим новым учебным годом, подчеркнул приоритет очного образования.

«Хотел бы отдельно поблагодарить Олега Владимировича Мельниченко. Он с первых дней работы в должности врио губернатора включился в решение вопросов образования», - сказал федеральный Министр, особо отметив предложения врио руководителя исполнительной власти субъекта РФ относительно реализации программы капитального ремонта учреждений образования.

По словам Сергея Кравцова, благодаря самоотверженной работе педагогических коллективов занятия в образовательных учреждениях удалось проводить, в основном, в очном формате. Начало следующего учебного года состоится также в режиме офлайн, с соблюдением требований Роспотребнадзора, направленных на обеспечение безопасности учителей, учеников и родителей.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в своем выступлении Татьяна Васильева подчеркнула, что именно на августовской конференции, подводя итоги, участники открывают учебный год и ставят цели и задачи. Сегодня для системы образования определена ключевая задача, над которой педагоги трудятся каждый день: прорабатывать возможности для развития и реализации талантов.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Очень важно отходить от стереотипа неравных возможностей для учеников сельских и городских, столичных школ: это то, над чем нужно работать, создавать условия для каждого, не зависимо от места проживания», - отметила замминистра.

На тему воспитания высказался врио Министра образования Пензенской области Александр Воронков: «Мы часто задаем вопрос: что значит воспитать личность? Это значит, помочь ребенку создать собственный гармоничный внутренний мир, развить его интеллектуально, оказать поддержку в профессиональном выборе, показать мудрость книг, красоту музыки, сформировать потребность творить добро».

Продолжился форум церемонией чествования лучших педагогических работников:

Нагрудные знаки «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» вручены:

- Андрею Боярову, учителю географии лицея современных технологий и управления № 2 города Пензы;

- Марине Кузьменко, учителю немецкого языка школы № 36 города Пензы;

- Рипсимэ Русиной, педагогу дополнительного образования Дома детского творчества № 1 города Пензы, победителю всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».

Лучшим педагогам области также вручены Почетные грамоты министерства просвещения РФ Почетные грамоты и Благодарности губернатора Пензенской области.

Закрылся форум видеороликом – напутствием педагогам от знаменитого педагога-новатора, разработчика концепции «гуманной педагогики» Шалвы Амонашвили.