В Саранске отмечен рост преступлений коррупционной направленности

Фото: Светлана Маковеева

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия,

в январе-июле 2021 г. на территории г. Саранска зарегистрировано 2642 преступления (+3,4%), что составляет 50,7% от всех зарегистрированных в республике. В их числе 213 (8,0% от количества зарегистрированных в городе) – особо тяжкие; 657 или 24,9% – тяжкие; 615 или 23,2% – средней тяжести; 1157 или 43,8% – небольшой тяжести.

На 139,2% (с 51 до 122) увеличилось количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности, на 21,3% – экономической (с 342 до 415).