В Пензенской области у вчерашнего колхоза имени Димитрова новый ритм жизни

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Строящийся животноводческий комплекс агропромышленного предприятия Олег Мельниченко посетил в рамках рабочей поездки в Белинский район в четверг, 19 августа 2021 года.

Хозяйство образовано в 1999 году путём реорганизации колхоза им. Димитрова. Специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и семян масличных культур, а также разведении крупного рогатого скота и производстве молока. Ежегодно товариществом обрабатывается 5,2 тыс. га земли. По словам директора ТНВ им. Димитрова Петра Степанюка, за четыре года построено 6 животноводческих корпусов. Общее поголовье КРС на начало 2021 года составило 2700 голов.

В хозяйстве внедряется современный метод доения, при котором программное обеспечение оборудования позволяет определить дефекты в физиологическом состоянии коровы и отсечь поток её молока от основного. Таким образом достигается высокое качество конечного продукта.

Ежегодно товарищество на вере имени Димитрова является лидером по урожайности зерновых и зернобобовых культур не только в районе, но и в Пензенской области. В 2015 году урожайность составила 56,4 ц/га, в 2016 – 62,9 ц/га, в 2017 – 62,4 ц/га, в 2018 – 36,5 ц/га, в 2019 – 28 ц/га, в прошедшем году – 74,9 ц/га.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, осматривая действующий доильный зал и строящийся животноводческий комплекс на 500 голов крупного рогатого скота, врио главы областной исполнительной власти отметил высокий уровень технического и программного оснащения новой молочной фермы. Выразил готовность оказывать помощь в развитии хозяйства. «Заключим с вашим хозяйством необходимое инвестиционное соглашение, - решил Олег Мельниченко в ходе деловой беседы с Петром Степанюком, - чтобы предприятие могло воспользоваться возможностями федерального бюджета и завершить строительство молочного комплекса».

Врио главы субъекта Федерации также осмотрел поля агрокомпании и сельскохозяйственную технику.

В ходе общения с сотрудниками ТНВ, которых на сегодня более 170 человек, один из них – Александр Островский – предложил посетить его новый дом, где в настоящее время идут отделочные работы. Семья новосёла перебралась в Белинский район из Москвы, своим выбором члены семейства довольны.

В настоящее время товарищество на вере им. Димитрова строит два дома для своих работников. Возведение жилых объектов общей площадью 180 кв. метров ведётся за счёт собственных средств агрокомпании.