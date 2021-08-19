Рабочая встреча Президента Владимира Путина с врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым

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Глава государства подробно рассмотрел несколько письменных обращений Артема Здунова по поводу проблемных вопросов развития Мордовии. Был затронут в ходе рабочей встречи и один из острых вопросов о внешней задолженности Республики.

Ситуация складывается таким образом, доложил врио Главы Республики Мордовия Президенту, что, благодаря Вашему поручению, мы сейчас существенно снизим объём коммерческого долга, на 17 миллиардов, но общий объём останется. Он будет над нами довлеть всё равно, пока будет превышать собственные доходы, и это нас отрезает практически от всех программ и инициатив, предоставления каких-то налоговых льгот, проектно-сметную документацию сделать или что-то построить, капитальные вложения для инвесторов обеспечить.

Мы единственный регион в Российской Федерации, который оказался в такой ситуации, отметил Артем Алексеевич и попросил, при возможности предоставить дотацию, мы бы долг в виде этой дотации отдали. Соответственно, весь оставшийся долг, чтобы мы могли в ближайшие годы развиваться, сдвинуть несколько вправо.

Президент в своем комментарии отметил, что Правительство знает о большой закредитованности Республики. Ограничения, которые с этим связаны, конечно, носят искусственный характер. Я думаю, что Вы абсолютно правы, анализ у Вас правильный, и предложения в принципе абсолютно понятные, надо будет только определить размер этой поддержки. А административные, нормативные ограничения, конечно, нужно снимать, иначе невозможно будет двигаться, подчеркнул Владимир Владимирович и пожелал врио главы Республики Мордовия успехов.