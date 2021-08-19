На Олимпийской аллее в Пензе открылся парк «Союз»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Протяжённость верёвочного парка составляет более 860 метров, он является самым большим в Поволжье. Всего здесь будут работать пять трасс: детская (бесстраховочная), легкая, средняя, взрослая и экстремальная. Они названы в тематике, посвященной 60-летию первого полёта человека в космос: «Гагарин», «Ракета», «Белка и Стрелка».

Уникальность проекта в том, что для размещения всех объектов использованы только свободные участки, ни одно дерево срублено не было.

Врио главы региона осмотрел места отдыха и активности горожан, детскую площадку и дал положительную оценку реализованному компанией «Рисан» проекту.

«Я бы не возражал, чтобы такие инициативы появились и у других пензенских застройщиков. Подобные проекты будем поддерживать, они идут на благо всем - и компаниям, и людям, и области», - сказал Олег Мельниченко.

В ходе посещения врио губернатора пообщался с многодетными мамами, отдыхающими в парке, ответил на их вопросы.

В частности, на обращение по поводу открытия подобных мест отдыха в других районах Пензы, врио губернатора отметил, что работа по благоустройству парков, скверов и мест для отдыха во всех районах областного центра обязательно будет продолжена.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Создание благоприятной городской среды очень важно, комфорт формирует у людей настроение, другое ощущение качества жизни. Уже в этом году в рамках новой программы благоустройства дворов мы планируем установить 30 новых площадок в областном центре, и в течение ближайших лет продолжим эту работу.

Также будет реализован ряд проектов по благоустройству общественных пространств. Например, начнем работы по очистке пруда, расположенного около 6-й горбольницы. В будущем там будет организована новая зона отдыха с набережной», - сообщил Олег Мельниченко.