Пензенскому зоопарку исполнилось 40 лет

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Он основан в 1981 году. Руководство и коллектив зоопарка поздравили представители областной и городской власти, коллеги из других регионов.

«Пензенский зоопарк является точкой притяжения горожан, людей из муниципальных районов и соседних областей. Хочу отметить, что порядка 250 тысяч посещений в год – это достаточно много», – отметил врио губернатора Олег Мельниченко.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие Пензенского зоопарка Благодарностью Губернатора Пензенской области отмечен коллектив учреждения. Награду Олег Владимирович вручил директору зоопарка Андрею Воскресенскому.

Наградами различного уровня отмечены сотрудники всех отделов учреждения, а также рабочие, контролеры и другой персонал.

На праздничное мероприятие прибыли и коллеги из зоопарков других городов. Президент Союза российских зоопарков и аквариумов, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова пожелала процветания и дальнейшего развития, а также представила исполнительного директора Союза российских зоопарков и аквариумов Татьяну Вершинину.

«Не бывает развития без уважения к истории. Это человек, который непосредственно принял решение о том, чтобы в Пензе был создан зоопарк», – прокомментировала она.

Татьяна Вершина рассказала о том, как выбрали живописную территорию в Пензе и живой уголок парка имени Белинского 40 лет преобразовали в зоопарк.

«Капелька моей души осталась в этом городе», – сказала гостья.

Сегодня здесь насчитывается почти 200 видов животных – это более 3000 экземпляров. В их числе – животные, подпадающие под действие Конвенции СИТЕС и занесённые в Красные книги различных уровней. Коллекция ежегодно пополняется новыми видами, повышаются экспозиционные возможности коллекции. Сотрудники зоопарка успешно работают по международным программам сохранения редких и исчезающих видов, таких как амурские тигры, лошади Пржевальского, человекообразные обезьяны, журавли. молуккские какаду.