В Пензе во время ссоры женщина нанесла удар ножом своему мужу

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

За избиваемую отцом мать вступился сын 2010 года рождения. А после агрессии отца семейства уже по отношению к заступнику женщина схватилась за нож и нанесла ножевое ранение мужу.

Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

В отношении местной жительницы 1977 года рождения сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по г. Пензе возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ

Женщина в содеянном созналась. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.