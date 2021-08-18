«Городские аптеки»: Заботимся о пензенцах уже 60 лет!

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В этом году пензенская фармацевтическая сеть «Городские аптеки» празднует юбилей - ей исполнилось 60 лет. За эти годы компания пережила немало: и борьбу с крупными федеральными конкурентами, и сокращение числа торговых точек, и кризис, и последующий ребрендинг, который помог сети обрести второе дыхание. Но неизменным все это время оставалось одно - честные цены и внимательное отношение к покупателям. О том, что ОАО «Городские аптеки» могут предложить пензенцам сегодня, читайте в нашем материале.

1 июля на Циолковского, 22 после масштабной реконструкции открылась обновленная «Городская аптека». Жители города по достоинству оценили новое светлое помещение, широкий ассортимент препаратов, а также то, что, помимо лекарств, здесь же можно приобрести очки, линзы и прочее – и все по приятным ценам.

Собственником ОАО «Городские аптеки» является Администрация города Пензы и как отметил глава города Владимир Мутовкин, муниципальные аптеки всегда выполняли важную социальную функцию – и именно поэтому властям важно поддерживать их развитие.

- Замечательно, что учреждение на Циолковского не изменяет традициям, - добавил он.

Планомерная модернизация городской сети началась в прошлом году, после смены руководства. В аптеках обновляются вывески, завозят новую мебель, приводят в порядок интерьер помещений. Был разработан так называемый «логобук» (единый стандарт для шрифтов, вывесок, цветов, спецодежды), логотип (в нем легко узнается один из символов Пензы - монумент «Росток») и выбрано лицо бренда - телеведущая Лариса Офицерова.

Как отмечает руководитель сети Алексей Рогонов, сейчас «Городские аптеки» есть в каждом районе Пензы. Всего точек десять, три из них работают круглосуточно, остальные - с восьми утра до восьми-девяти вечера:

- В наших аптеках помимо лекарств можно приобрести медтехнику, ортопедию, готовую оптику, товары для мам и малышей, минеральные воды, товары для здорового образа жизни.

Руководитель сети Алексей Рогонов.

«Городские аптеки» занимаются не только продажей готовых лекарств, но и изготовлением их по индивидуальным рецептам для жителей Пензы и больничных учреждений города. Данные препараты не содержат консервантов, поэтому у них небольшой срок годности, но, благодаря этому, их можно давать даже грудным детям. Такие препараты есть в аптеках и других сетей, но там они стоят в разы дороже, да и ассортимент оставляет желать лучшего. Специалисты «Городских аптек» могут изготовить до 80-ти наименований лекарственных средств. Для заказа нужно обратиться в любую из аптек сети, оставить рецепт и свои контактные данные. Когда препарат будет готов, с вами свяжется фармацевт.

Помещения некоторых аптек совмещены с помещениями молочных кухонь, где мамы могут получить полезные продукты для своих малышей, поскольку обе организации являются структурой Администрации города Пензы.

Хорошая новость для владельцев пензенской социальной карты «Забота»: в «Городских аптеках» по ней предоставляются скидки: 5% – на все лекарственные препараты, за исключением жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, так как наценка на них регулируется Государством и минимальна, 10% -на готовую оптику. Тех же, у кого данной карты нет, непременно привлекут всевозможные акции. Например, до конца этого месяца в «Городских аптеках» можно будет купить по сниженной цене «Гербион», «Афобазол» и другие препараты. Актуальный список лекарств, на которые распространяются скидки, можно посмотреть на официальных страницах сети в Инстаграме или на Фейсбуке либо уточнить по телефону справочной службы.

В планах руководства сети - увеличение ассортимента продукции и развитие других направлений деятельности компании.

- В ближайшем будущем «Городские аптеки» смогут проводить и социальные акции: например, бесплатно проверять зрение, давление. Или организовывать выездные мероприятия на тему здорового образа жизни, - заявляет Алексей Рогонов.

Мы не сомневаемся, что так и будет.

КОНТАКТЫ

Адреса всех точек сети «Городские аптеки»:

- Циолковского, 22 (круглосуточная);

- Ул. Володарского / Максима Горького, 47/ 45;

- Ул. Калинина, 113; (круглосуточная)

- Ул. Гоголя, 41;

- Ул. Попова, 38;

- Ул. Коннозаводская, 2;

- Ул. Пролетарская, 24;

- Ул. Экспериментальная, 7а;

- Проспект Строителей, 35 (круглосуточная);

- Ул. 65-летия Победы, 19.

Уточнить наличие необходимых лекарств, режим работы и другие интересующие вас вопросы можно по единому телефону справочной службы «Городских аптек» - 23-63-63.