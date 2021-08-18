В Саранске следователи выясняют, чьи останки были обнаружены 16 августа 2021 года

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Днём 16 августа 2021 года неподалёку от села Куликовка в Октябрьском районе Саранска были обнаружены останки предположительно лица женского пола. По предварительным данным, они могут принадлежать без вести пропавшей в прошлом году 65-летней женщине.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, по факту обнаружения останков Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РМ проводится доследственная проверка. Устанавливается личность и причины смерти погибшей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.