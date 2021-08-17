В Пензенской области арестован мужчина, нанесший смертельные удары матери

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По данным следствия, утром 7 августа 2021 года обвиняемый вместе с сожительницей находился в доме своей матери, где они распивали спиртные напитки. Сожительница после конфликта вызвала скорую медицинскую помощь, по данным судебно-медицинской экспертизы, женщина 1948 года рождения 13 августа 2021 года скончалась в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

По решению суда обвиняемый заключен под стражу.

Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.