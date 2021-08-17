В Мордовии по подозрению в получении взятки задержаны сотрудники госавтоинспекции

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении двух инспекторов ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, 12 августа текущего года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно вернули водительское удостоверение мужчине, совершившему административное правонарушение и лишенному права управления транспортным средством на 1,5 года. За свои незаконные действия они получили денежное вознаграждение в размере 12 тысяч рублей, которые разделили между собой.

В настоящее время проводится комплекс следственный действий, направленный на выявление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Расследование продолжается.