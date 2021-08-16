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Общество16 августа 2021 9:56

Врио главы Пензенской области сообщил об изменениях в региональном правительстве

Об отставке министра здравоохранения и новых назначениях Олег Мельниченко проинформировал в ходе оперативного совещания в понедельник, 16 августа 2021 года.
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Непростой вопрос. Александр Викторович Никишин попросился в отставку. Я понимаю, что и 2019 и 2020 годы – это ковидные годы и на его плечи легла непростая задача. И я считаю, что он с достоинством эту задачу выполнил», - дал оценку врио губернатора.

«С сегодняшнего дня обязанности министра здравоохранения возлагаются на Вячеслава Владимировича Космачева, но с него не снимаются его обязанности, - уточнил Олег Мельниченко. - То есть он – врио заместителя председателя правительства - министр здравоохранения». Врио главы региона поблагодарил за работу Александра Никишина вручил ему почётную грамоту. Также он сообщил о назначении советником губернатора Пензенской области Трошина Евгения Александровича.

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