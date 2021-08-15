В Пензенской области в День физкультурника прошли соревнования по стрельбе

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Чемпионат по стрельбе из «карабина пистолетного калибра» проходил в Пензенской области впервые, но, несмотря на это, собрал большое количество участников. Всего выступило 32 спортсмена. Среди участников были и представители Управления Росгвардии по Пензенской области.

Борьба между участниками шла в 4 упражнениях.

Для ознакомления с упражнениями спортсмену давалось от 3 до 5 минут. За это время стрелок должен был найти все мишени, решить, как и из каких стрелковых позиций, он будет их поражать, построить план безопасного перемещения, рассчитав время на прохождение упражнения.

По условиям соревнований стрельба велась одиночными выстрелами. Дистанция до мишени составляла от 5 до 80 метров. Каждому участнику на выполнение задания давалось не более 32 патронов в магазине.

«В практической стрельбе от стрелка требуется определённые физические навыки, координация для верного выбора позиции для ведения огня, контроль тайминга для определения момента безопасного перезаряжания оружия.

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Соответственно, одного умения точно и быстро стрелять было недостаточно», - отметил главный судья соревнований Алексей Курцев.

По итогам турнира победители и призеры были награждены дипломами и медалями.