Дмитрий Патрушев поблагодарил Олега Мельниченко за поддержку АПК региона

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В работе всероссийского мероприятия Олег Мельниченко принял участие на площадке элеватора ООО «Пачелмское» «УК «Русмолко».

Открывая пленарное заседание, глава федерального ведомства Дмитрий Патрушев уточнил, что в мероприятии участвуют главы регионов России, представители федеральных органов исполнительной власти, бизнеса, финансовых структур.

Выступая на заседании, Глава Пензенской области отметил, что сельское хозяйство занимает ведущую позицию в экономике субъекта. Доля АПК в валовом региональном продукте превышает 15%.

В текущем году посевная площадь Пензенской области составила рекордные 1 млн 504 тыс. гектаров, что больше уровня прошлого года на 51 тыс. гектаров. На сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 536 тыс. гектаров (63% площадей). Намолочено 1 миллион 468 тыс. тонн, при урожайности 27,4 ц/га. По показателю урожайности зерновых и зернобобовых культур регион занимает первое место в ПФО. «Пензенская область – это ещё и животноводческий регион. И для нас очень важным фактором, помимо сбора зерновых, является обеспеченность животных кормами. По состоянию на 12 августа скошено 116,1 тыс. гектаров многолетних и однолетних трав – это 96% от плана».

Олег Мельниченко выразил признательность Министру сельского хозяйства РФ за поддержку АПК Пензенской области. «При Вашей поддержке в отрасль растениеводства в регионе в 2021 году привлечено 5,3 млрд рублей краткосрочных льготных кредитов и более 1,1 млрд рублей инвестиционных кредитов на закупку техники. Это очень сильно помогает нашей работе». Дмитрий Патрушев отметил повышенное внимание Олега Мельниченко, вопросам развития АПК Пензенской области. «Хочу Вас за это поблагодарить. Очень надеюсь, что такая тенденция в Вашей работе будет продолжена», - заключил глава федерального ведомства.