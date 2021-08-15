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Спорт15 августа 2021 1:00

В Мордовии День физкультурника удался на славу

Утром в Экопарке Саранска Олимпийская чемпионка Ольга Каниськина построила на зарядку Артема Здунова и всех желающих
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В субботу 14 августа временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия присоединился к массовой утренней зарядке, посвященной Дню физкультурника. В ней приняли участие более сотни приверженцев активного образа жизни. Мастер-классы показали прославленные мордовские спортсмены.

Несмотря на пасмурную погоду, в выходной в 7-30 утра в Экопарке на Моховой было многолюдно.Комплекс профессиональных упражнений гостям продемонстрировали Олимпийская чемпионка Ольга Каниськина и чемпион мира по греко-римской борьбе Артём Сурков.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Врио Главы Мордовии по окончании получасовой зарядки поздравил всех гостей с праздником и пожелал здоровья и новых спортивных достижений.

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