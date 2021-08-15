В Мордовии День физкультурника удался на славу

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В субботу 14 августа временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия присоединился к массовой утренней зарядке, посвященной Дню физкультурника. В ней приняли участие более сотни приверженцев активного образа жизни. Мастер-классы показали прославленные мордовские спортсмены.

Несмотря на пасмурную погоду, в выходной в 7-30 утра в Экопарке на Моховой было многолюдно.Комплекс профессиональных упражнений гостям продемонстрировали Олимпийская чемпионка Ольга Каниськина и чемпион мира по греко-римской борьбе Артём Сурков.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Врио Главы Мордовии по окончании получасовой зарядки поздравил всех гостей с праздником и пожелал здоровья и новых спортивных достижений.