Олег Мельниченко поручил разработать концепцию кадетского корпуса

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Поручение о его модернизации дано министру образования области во время рабочей поездки в Пачелмский район в пятницу, 13 августа 2021 года.

Губернаторский казачий кадетский корпус образован в 2011 году на базе ГБОУ НПО ПО профессионального училища № 32 р. п. Пачелма. Здесь обучаются дети из разных районов Пензенской области, в том числе из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Кадеты казачьего корпуса обеспечены питанием и обмундированием. Имеют льготы при поступлении в Казачий университет и в казачьи войска. С воспитанниками работают 48 сотрудников, в том числе 31 педагог.

Врио главы областной исполнительной власти осмотрел площадку для подготовки водителей, учебный корпус и здание общежития, найдя их в плачевном состоянии. Зашёл в спортивный зал, где ремонтируют стены и пол. Пообщался с воспитанниками, уточнил, каким они хотели бы видеть учебное заведение, какие специальности осваивают.

«Надо проанализировать варианты сохранения кадетского корпуса в данном статусе. Название «Губернаторский», а смотреть больно – всё в развалинах и руинах, - посетовал Олег Мельниченко. – В первую очередь необходимо определить профиль данного учреждения образования. У нас в области есть примеры, где ребята учатся и получают сельскохозяйственные специальности».

«В своё время в округе мы сделали около семи кадетских корпусов, в том числе несколько из них находилось не в областных центрах. Но прежде, чем делать, мы понимали концепцию развития учебного заведения. Здесь пока она не определена», - констатировал врио главы субъекта Федерации.

По его мнению, должно быть проведено обновление материально-технической базы. Необходимо вложить немало средств, чтобы привести здесь всё в нормальное состояние. И, если эти деньги будут вложены, надо сделать так, чтобы они не ушли в песок. А было создано полноценное учебное заведение.

Также Олег Мельниченко распорядился проработать возможность включения данного объекта в одну из федеральных программ, чтобы после проведения реконструкции оснастить учебное заведение современной техникой.