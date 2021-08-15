В Саранске 17-летнего парня и его товарища будут судить за угон автомобиля

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, один из которых 17-летний подросток. Им предъявлено обвинение в угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, в ночь на 25 марта 2021 года через незапертую заднюю дверь они проникли в салон автомобиля "Газель" и попытались завести двигатель. В это время сработала сигнализация на соседнем автомобиле, и обвиняемые, испугавшись, покинули салон. Но через некоторое время вновь вернулись. После того, как автомобиль начал движение, сидевший за рулем подросток обнаружил, что руль заблокирован. Тогда, включив заднюю передачу, они припарковали его на прежнее место, где его оставил хозяин, после чего угонщики скрылись.

Уголовное дело в отношении угонщиков с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.