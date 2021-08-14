Пензенские поисковики отправились в Республику Беларусь

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Сводный поисковый отряд регионального отделения Общероссийского движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение в России» отправляется в Рогачевский район Гомельской области Республики Беларусь для проведения полевой поисковой экспедиции «Вахта памяти 2021» совместно с 52-м специализированным батальоном министерства обороны РБ.

В 2021 году исполняется 10 лет, как поисковый отряд регионального отделения впервые отправился в Республику Беларусь для проведения Международной вахты памяти. Отряд ведет поиск воинов Красной Армии, военнослужащих 61-й стрелковой дивизии, дислоцированной перед войной в Пензенской области.

В ходе предыдущих экспедиций были подняты останки 348 бойцов Красной Армии, обнаружено 36 медальонов, орден Красной Звезды, три медали «За отвагу», медаль «За боевые заслуги». Личности 38 бойцов удалось установить. Среди них есть и наши земляки. Экспедиция проводится в рамках проекта пензенских поисковиков «От истоков Суры до могилы героев», реализуемого на средства субсидии Пензенской области.